"Принимали на высшем уровне, как лидера белорусского народа". Советник Тихановской рассказал подробности ее встречи с Байденом

По его словам, встреча с Байденом не была запланированной, его приглашение стало "абсолютным сюрпризом".

"Собственно, когда Светлана Тихановская собиралась в Вашингтон, целью были какие-то практические результаты, встреча на высшем уровне, и тогда не было никаких гарантий, что встреча с Байденом произойдет. Насколько мы знаем, это было желание самого президента, это была инициатива Белого дома, чтобы эта встреча состоялась. И она состоялась – Светлану Тихановскую принимали на высшем уровне, как лидера белорусского народа… Я думаю, что нам стоит еще очень четко поработать над конкретными результатами, и мы будем в коммуникации как с Белым домом, так и с Государственным департаментом, чтобы сделать результат максимально практичным для Беларуси", – подчеркнул Вячорка.

Он отметил, что сам факт этой встречи – "очень сильный месседж" белорусскому народу, номенклатуре, силовикам, международному сообществу, Москве и Брюсселю. Тихановская рассказала Байдену о необходимости ввести санкции против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

"Встреча происходила в комнате Рузвельта, это одна из главных конференц-комнат в западном крыле Белого дома, там, где находится Овальный кабинет. Участие приняли советник президента по нацбезопасности, один из самых влиятельных людей в США Аманда Слоат, Крис Смит, сотрудник Совета по нацбезопасности США. Это высочайший уровень. [Тихановская] была сама. Это была индивидуальная встреча. Она встретилась с самыми влиятельными людьми США в международной политике. Не каждый президент, не каждый лидер даже крупных государств может на такие встречи рассчитывать в принципе", – сказал Вячорка.

По его мнению, Лукашенко больше не стоит рассчитывать на встречи с мировыми лидерами.

"Я думаю, что после встречи с Тихановской ни один государственный лидер, политик с Лукашенко уже не встретится. И это тоже важность работы команды Тихановской – забирать у Лукашенко пространство. Лукашенко на 27 лет заморозил страну, дипломатия не развивалась, отношения не строились, теперь это делает Тихановская. Пространства у него все меньше и меньше, именно поэтому он недавно распорядился закрыть посольства Беларуси в разных странах, потому что не видит в них смысла. Он уже просто капитулирует в дипломатии и так же вскоре капитулирует во внутренней политике", – резюмировал Вячорка.