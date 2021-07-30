ГОРДОН
 
 
МИР

"Принимали на высшем уровне, как лидера белорусского народа". Советник Тихановской рассказал подробности ее встречи с Байденом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Визит Тихановской в Белый дом не был запланирован
Визит Тихановской в Белый дом не был запланирован
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден принял лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в Белом доме на высшем уровне. Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" заявил советник Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка.

По его словам, встреча с Байденом не была запланированной, его приглашение стало "абсолютным сюрпризом".

"Собственно, когда Светлана Тихановская собиралась в Вашингтон, целью были какие-то практические результаты, встреча на высшем уровне, и тогда не было никаких гарантий, что встреча с Байденом произойдет. Насколько мы знаем, это было желание самого президента, это была инициатива Белого дома, чтобы эта встреча состоялась. И она состоялась – Светлану Тихановскую принимали на высшем уровне, как лидера белорусского народа… Я думаю, что нам стоит еще очень четко поработать над конкретными результатами, и мы будем в коммуникации как с Белым домом, так и с Государственным департаментом, чтобы сделать результат максимально практичным для Беларуси", – подчеркнул Вячорка.

Он отметил, что сам факт этой встречи – "очень сильный месседж" белорусскому народу, номенклатуре, силовикам, международному сообществу, Москве и Брюсселю. Тихановская рассказала Байдену о необходимости ввести санкции против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

"Встреча происходила в комнате Рузвельта, это одна из главных конференц-комнат в западном крыле Белого дома, там, где находится Овальный кабинет. Участие приняли советник президента по нацбезопасности, один из самых влиятельных людей в США Аманда Слоат, Крис Смит, сотрудник Совета по нацбезопасности США. Это высочайший уровень. [Тихановская] была сама. Это была индивидуальная встреча. Она встретилась с самыми влиятельными людьми США в международной политике. Не каждый президент, не каждый лидер даже крупных государств может на такие встречи рассчитывать в принципе", – сказал Вячорка.

По его мнению, Лукашенко больше не стоит рассчитывать на встречи с мировыми лидерами.

"Я думаю, что после встречи с Тихановской ни один государственный лидер, политик с Лукашенко уже не встретится. И это тоже важность работы команды Тихановской – забирать у Лукашенко пространство. Лукашенко на 27 лет заморозил страну, дипломатия не развивалась, отношения не строились, теперь это делает Тихановская. Пространства у него все меньше и меньше, именно поэтому он недавно распорядился закрыть посольства Беларуси в разных странах, потому что не видит в них смысла. Он уже просто капитулирует в дипломатии и так же вскоре капитулирует во внутренней политике", – резюмировал Вячорка.

Контекст:

Байден встретился с Тихановской 28 июля. "Соединенные Штаты солидарны с Беларусью в ее стремлении к демократии и универсальным правам человека", – отметил Байден по итогам встречи.

Тихановская в США провела ряд встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Тихановская покинула страну сразу после президентских выборов, в которых победу одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко. По официальным данным, за него проголосовало 80,1% избирателей. Тихановская заняла второе место, набрав 10,1% голосов. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Покинуть Беларусь Тихановскую, по ее словам, заставили угрозами силовики. Оппозиционер сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей, выехав в Литву. 

Тихановская говорила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Баллотироваться в президенты еще раз она не намерена, но с тех пор как покинула страну, регулярно совершает визиты в европейские страны, встречается с мировыми лидерами, среди них – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Теги: США, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Джо Байден, встреча, Светлана Тихановская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве
Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве
Умерла известная польская актриса Барбара Поломска
Умерла известная польская актриса Барбара Поломска
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
"Идельное тело". Димопулос снялась в раздельном купальнике
"Идельное тело". Димопулос снялась в раздельном купальнике
Жена Клуни находится на третьем месяце беременности. Не исключается, что у них снова будет двойня – СМИ
Жена Клуни находится на третьем месяце беременности. Не исключается, что у них снова будет двойня – СМИ
Украинский фотограф уличил известный французский бренд в плагиате
Украинский фотограф уличил известный французский бренд в плагиате
"Самое дорогое". Тина Кароль на фото с сыном засветила лицо без макияжа
"Самое дорогое". Тина Кароль на фото с сыном засветила лицо без макияжа
Тарас Демчишин даст два концерта в Украине. Один из них c певицей Slavia
Тарас Демчишин даст два концерта в Украине. Один из них – c певицей Slavia
"Он сгорел на наших глазах". Во время отдыха на Ибице у экс-солиста Modern Talking загорелся внедорожник. Видео
"Он сгорел на наших глазах". Во время отдыха на Ибице у экс-солиста Modern Talking загорелся внедорожник. Видео
Tarabarova показала трогательную реакцию10-месячной дочери, впервые увидевшей море
Tarabarova показала трогательную реакцию10-месячной дочери, впервые увидевшей море
  Потап рассказал, после какой шутки запретил своему сыну делать это в школе
  Потап рассказал, после какой шутки запретил своему сыну делать это в школе
"Настя беременна". Каменских заявила, что у них с Потапом "большое событие"
"Настя беременна". Каменских заявила, что у них с Потапом "большое событие"
Йоханссон будет судиться с Disney из-за порядка $50 млн недополученной прибыли
Йоханссон будет судиться с Disney из-за порядка $50 млн недополученной прибыли
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS