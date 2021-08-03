Джонсон встретился с Тихановской и обещал поддержку народу Беларуси

"Премьер-министр заявил, что Великобритания солидарна с народом Беларуси и будет продолжать принимать меры для его поддержки", – говорится на сайте британского правительства. Отмечается, что Великобритания утроила финансовую поддержку белорусского гражданского общества в этом году.

Джонсон также осудил режим находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко за преследование активистов, в том числе Сергея Тихановского.

Пресс-служба Тихановской сообщила, что встреча с Джонсоном проходила в главном офисе премьер-министра и продолжалась около 25 минут. Политики обсудили программу помощи гражданскому обществу (политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, рабочим и другим репрессированным белорусам), санкции против режима Лукашенко, поддержку диаспоры в Великобритании, возможность поднять белорусский вопрос в международных организациях.

Тихановская также рассказала Джонсону об инциденте с легкоатлеткой Кристиной Тимановской в Токио и гибели в Украине активиста Виталия Шишова.

"Со временем террор против белорусов стал затрагивать жизнь и безопасность других государств. Ярчайший пример – миграционный кризис: режим использует нелегальных мигрантов в качестве мести Литве и Евросоюзу за поддержку белорусов", – цитирует пресс-служба заявление Тихановской.



