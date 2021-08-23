"Счастлива, что моя страна стала местом встречи". Зеленская появилась на саммите первых леди и джентльменов в костюме цвета айвори. Фото

Волосы первой леди Украины были собраны на затылке. Лацкан ее пиджака украшала массивная брошь.

"Начинаем Киевский саммит первых леди и джентльменов. Впервые в истории представители "мягкой силы" собрались для обсуждения вызовов новой реальности. Мы поставим острые вопросы, будем искать на них ответы и обменяемся собственным опытом по актуальным проблемам. Я очень счастлива, что именно моя страна на 30-летие своей независимости стала местом встречи первых леди и джентльменов. Мы становимся крепче и более заметными в мире. Не в последнюю очередь именно благодаря "мягкой силе", новые возможности для которой, я уверена, будут формироваться сегодня на наших глазах в "Софие Киевской", – написала Зеленская.

Контекст:

О проведении саммита первых леди и джентльменов Зеленская сообщила 2 августа на форуме "Украина 30. Имидж Украины".

Мероприятие направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Помимо первых леди и джентльменов, для участия в форуме также приглашены специалисты и эксперты в разных сферах из ряда других стран.

Кроме Зеленской, гостями саммита стали девять первых леди из Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, жена президента Европейского совета Шарля Мишеля и дочь президента Ливана. Некоторые участники приняли участие в саммите дистанционно.