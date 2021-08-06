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Зеленская: Мои коллеги первые леди положительно восприняли инициативу проведения в Киеве саммита "Мягкая сила в новой реальности"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская: Мы задумали саммит в нелегкий период, когда карантинные ограничения в мире постоянно меняются
Зеленская: Мы задумали саммит в нелегкий период, когда карантинные ограничения в мире постоянно меняются
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская в интервью "Фокусу" заявила, что ряд первых леди из других стран положительно восприняли инициативу проведения в Киеве саммита "Мягкая сила в новой реальности".

"Общение между женами президентов происходит только в рамках официальных визитов, но этого мало. Есть крупные проекты, которыми можно делиться, есть энергия и усилия, которые нужно объединять. В этом году у нас большой праздник – 30-летие независимости Украины, запланировано много торжественных событий в Украине, Киеве. Одним из них станет саммит первых леди и джентльменов – событие нового типа в контексте мировой гуманитарной политики и дипломатии мягкой силы. Мы хотим создать площадку для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных, культурных проектах, которыми занимаемся", – отметила Зеленская.

Она подчеркнула, что участие в саммите примут также эксперты и представители международных организаций.

"Инициативу по проведению саммита положительно восприняли мои коллеги первые леди и международная экспертная среда. Мы задумали саммит в нелегкий период, когда карантинные ограничения в мире постоянно меняются. Часть гостей будет физически в Киеве, часть присоединится онлайн, несколько – запишут для нас видеообращение о намерении присоединиться в дальнейшем. Думаю, коллеги из стран Балтии точно будут: Литва, Латвия, Эстония. В саммите примут участие не только первые леди и джентльмены, но и мировые эксперты и представители международных организаций. Актуальная тема во всем мире – "постковидная" реальность. Мир изменился, мы столкнулись с кризисом, и сейчас новая реальность требует новой системы координат. Об этом будем говорить на встречах. Основные темы – здравоохранение, образование, равные возможности в новых условиях", – уточнила Зеленская.

Контекст:

2 августа на форуме "Украина 30. Имидж Украины" Зеленская заявила, что в Киеве 23 августа, накануне Дня Независимости, пройдет саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности".

"Мы не скрываем своих амбиций. Мы знаем, что до сих пор таких саммитов не создавал никто. Но мы знаем, что имеем энергию и вдохновение не просто быть в контексте мировых гуманитарных событий, но и становиться успешными тренд-сеттерами. Мы открываем новую страницу в истории дипломатии мягкой силы. И она навсегда останется написанной на украинском языке", – отметила Зеленская.

Теги: Украина, саммит, Елена Зеленская
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