Зеленская: Мои коллеги первые леди положительно восприняли инициативу проведения в Киеве саммита "Мягкая сила в новой реальности"

"Общение между женами президентов происходит только в рамках официальных визитов, но этого мало. Есть крупные проекты, которыми можно делиться, есть энергия и усилия, которые нужно объединять. В этом году у нас большой праздник – 30-летие независимости Украины, запланировано много торжественных событий в Украине, Киеве. Одним из них станет саммит первых леди и джентльменов – событие нового типа в контексте мировой гуманитарной политики и дипломатии мягкой силы. Мы хотим создать площадку для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных, культурных проектах, которыми занимаемся", – отметила Зеленская.

Она подчеркнула, что участие в саммите примут также эксперты и представители международных организаций.

"Инициативу по проведению саммита положительно восприняли мои коллеги первые леди и международная экспертная среда. Мы задумали саммит в нелегкий период, когда карантинные ограничения в мире постоянно меняются. Часть гостей будет физически в Киеве, часть присоединится онлайн, несколько – запишут для нас видеообращение о намерении присоединиться в дальнейшем. Думаю, коллеги из стран Балтии точно будут: Литва, Латвия, Эстония. В саммите примут участие не только первые леди и джентльмены, но и мировые эксперты и представители международных организаций. Актуальная тема во всем мире – "постковидная" реальность. Мир изменился, мы столкнулись с кризисом, и сейчас новая реальность требует новой системы координат. Об этом будем говорить на встречах. Основные темы – здравоохранение, образование, равные возможности в новых условиях", – уточнила Зеленская.