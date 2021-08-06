Зеленская: Было бы достаточно несколько работников Офиса президента, которые официально сопровождали бы деятельность первой леди

Зеленская: Первые леди во всем мире, к сожалению, не имеют официального статуса, несмотря на то, что играют очень важную роль Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Первые леди во всем мире, к сожалению, не имеют официального статуса, несмотря на то, что играют очень важную роль в гуманитарных, социальных процессах, которые происходят в их странах и за их пределами. У нас нет политического влияния, но есть эмоциональное: нас видят люди, мы привлекаем внимание, наш голос слышен… Во время личных встреч с женами президентов других стран мы обсуждали [идею основания в Украине института первой леди]. У многих из нас одна и та же реальность: есть деятельность, но мало понятных возможностей и правил, которыми мы можем пользоваться", – подчеркнула Зеленская.

По ее словам, она не может в полной мере рассчитывать на помощь сотрудников Офиса президента.

"Если у общества есть запрос на деятельность первой леди, было бы логично, если бы существовал официальный формат, как эту деятельность осуществлять. Например, есть Хартия жены президента во Французской Республике, которая создана для Брижит Макрон. Есть отдельный офис жены президента в Белом доме. В Украине было бы достаточно выделить несколько работников Офиса президента, которые официально сопровождали бы деятельность первой леди. Сейчас мне периодически помогают. Но эти люди остаются сотрудниками Офиса президента, я не могу рассчитывать на все их время", – отметила Зеленская.