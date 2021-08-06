Зеленская рассказала, доверяет ли людям в команде президента

"Хотя я не совсем в команде, я рядом. Могу наблюдать, как к своей команде относится президент и как его команда относится к нему. Если вижу, что, по моему мнению, люди преданно работают, отношусь к ним положительно. И наоборот. Но моего мнения не очень-то и спрашивают, потому что это было бы неуместным. Это политические вещи, в которые я не вмешиваюсь", – сказала Зеленская.
По ее словам, она не собирается начинать собственную политическую карьеру.
Также Зеленская отметила, что не обсуждает с супругом его возможный второй президентский срок.
"Честно говоря, стараюсь об этом не думать. Мы с ним это дома не обсуждаем. Я живу сегодняшним днем, у меня сегодня много работы", – резюмировала первая леди.
Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году.
В мае 2019 года Зеленский вступил в должность президента. До избрания президентом он был художественным руководителем студии "Квартал 95".
Следующие выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
Елена Зеленская до президентства супруга была одним из сценаристов "Квартала 95". После победы Зеленского на выборах она говорила, что хотела бы и дальше писать сценарии для студии, "если это возможно".
Сейчас она занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.