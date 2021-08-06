Зеленская рассказала, доверяет ли людям в команде президента

"Хотя я не совсем в команде, я рядом. Могу наблюдать, как к своей команде относится президент и как его команда относится к нему. Если вижу, что, по моему мнению, люди преданно работают, отношусь к ним положительно. И наоборот. Но моего мнения не очень-то и спрашивают, потому что это было бы неуместным. Это политические вещи, в которые я не вмешиваюсь", – сказала Зеленская.

По ее словам, она не собирается начинать собственную политическую карьеру.

Также Зеленская отметила, что не обсуждает с супругом его возможный второй президентский срок.

"Честно говоря, стараюсь об этом не думать. Мы с ним это дома не обсуждаем. Я живу сегодняшним днем, у меня сегодня много работы", – резюмировала первая леди.