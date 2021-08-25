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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В МИД РФ пригрозили последствиями "отдельным странам" за участие в Крымской платформе

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Участие отдельных стран на саммите в Киеве неизбежно отразится на их отношениях с РФ, отметила Захарова
Участие отдельных стран на саммите в Киеве неизбежно отразится на их отношениях с РФ, отметила Захарова
Фото: EPA

Москва рассматривает участие некоторых стран на саммите Крымской платформы как "посягательство на территориальную целостность" России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 24 августа на сайте внешнеполитического ведомства России.

Захарова назвала инициативу Украины "популизмом" и "оторванным от реальности политическим спектаклем".

"Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", – сказала официальный представитель МИД РФ.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также предложил РФ присоединиться к инициативе украинских властей. В МИД России ответили, что Москва "не видит для себя возможности участвовать" в Крымской платформе.

Теги: Россия, Крым, Украина, Москва, МИД России, аннексия, саммит, Мария Захарова, Крымская платформа
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