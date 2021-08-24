"Не видим возможности". Россия отказалась от участия в Крымской платформе

По ее словам, Москва не может принять предложение о присоединении к Крымской платформе, так как "не видит для себя возможности участвовать" в ней.
В качестве аргумента такого решения Захарова сказала, что инициатива властей Украины имеет признаки "циничной антироссийской направленности".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.
На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
Он также предложил РФ присоединиться к инициативе украинских властей.
"Я подумал, что РФ, конечно, не участвовала в нашем саммите, но в России так активно обсуждали, комментировали, реагировали – были настолько активными, что создалось впечатление, будто она – полноценный участник Крымской платформы. Если эта площадка настолько ее интересует, мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки. Обещаю, что в декларации саммита, которая осуждает оккупацию Крыма, всегда будет строчка для подписи представителя Российской Федерации. Думаю, скорее всего, эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте", – сказал президент.