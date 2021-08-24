"Не видим возможности". Россия отказалась от участия в Крымской платформе

По ее словам, Москва не может принять предложение о присоединении к Крымской платформе, так как "не видит для себя возможности участвовать" в ней.

В качестве аргумента такого решения Захарова сказала, что инициатива властей Украины имеет признаки "циничной антироссийской направленности".