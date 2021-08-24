Зеленский пригласил Израиль присоединиться к декларации участников Крымской платформы

"Президент Украины проинформировал премьер-министра Израиля об успешном проведении инаугурационного саммита Крымской платформы и пригласил государство Израиль присоединиться к совместной декларации, подписанной по его результатам", – сказано в сообщении.

Глава израильского правительства поздравил Украину с юбилеем – 30-летием независимости. Зеленский отметил, что украинцы благодарны за такое проявление солидарности со стороны Израиля.

Кроме того, глава государства пригласил Беннета в Украину.