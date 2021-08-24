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Зеленский пригласил Израиль присоединиться к декларации участников Крымской платформы

Зеленский пригласил в Украину главу израильского правительства
Зеленский пригласил в Украину главу израильского правительства
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и рассказал ему о проведении саммита Крымской платформы. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Президент Украины проинформировал премьер-министра Израиля об успешном проведении инаугурационного саммита Крымской платформы и пригласил государство Израиль присоединиться к совместной декларации, подписанной по его результатам", – сказано в сообщении.

Глава израильского правительства поздравил Украину с юбилеем – 30-летием независимости. Зеленский отметил, что украинцы благодарны за такое проявление солидарности со стороны Израиля.

Кроме того, глава государства пригласил Беннета в Украину.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

Теги: Крым, Израиль, День Независимости, Владимир Зеленский, Крымская платформа, Нафтали Беннет
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