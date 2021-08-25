Власти РФ недовольны "абсолютно неверной" позицией Турции по оккупации Крыма

Комментируя выступление турецкой делегации на форуме Крымской платформы, спикер Кремля отметил, что позицию Турции, которая считает захват украинского полуострова нарушением международного права, в Москве расценивают как "абсолютно неверную".
По словам Пескова, российская сторона "готова и исполнена терпения дальше разъяснять турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом".
Он также добавил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, однако "крымская тема" относится к области существенных разногласий между двумя странами.
23 августа, выступая на первом саммите Крымской платформы в Киеве, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что деоккупировать украинский Крым можно только дипломатическим путем.
"Мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости в Украине", – добавил турецкий министр.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.
На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".
Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.