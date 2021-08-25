Власти РФ недовольны "абсолютно неверной" позицией Турции по оккупации Крыма

По словам Пескова, "крымская тема" относится к области существенных разногласий между РФ и Турцией Фото: ЕРА

Комментируя выступление турецкой делегации на форуме Крымской платформы, спикер Кремля отметил, что позицию Турции, которая считает захват украинского полуострова нарушением международного права, в Москве расценивают как "абсолютно неверную".

По словам Пескова, российская сторона "готова и исполнена терпения дальше разъяснять турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом".

Он также добавил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, однако "крымская тема" относится к области существенных разногласий между двумя странами.

23 августа, выступая на первом саммите Крымской платформы в Киеве, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что деоккупировать украинский Крым можно только дипломатическим путем.

"Мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости в Украине", – добавил турецкий министр.