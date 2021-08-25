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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Борисполя назвал имя военного, который погиб на Донбассе 24 августа

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Оккупанты 24 августа три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты 24 августа три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе
Фото: depositphotos.com

Украинский военный Александр Аксенов погиб на Донбассе 24 августа. Об этом сообщил в Facebook мэр Борисполя Владимир Борисенко.

"Печальная весть с востока... В зоне проведения антитеррористической операции погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость добывается... К сожалению, такой болезненной ценой", – отметил Борисенко.

https://www.facebook.com/borysenkoboryspil/posts/206203248153680

Российско-оккупационные войска 24 августа три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: смерть, Борисполь, Донбасс, украинский военный, война в Украине, война на Донбассе, ранение, Владимир Борисенко
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