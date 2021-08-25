Мэр Борисполя назвал имя военного, который погиб на Донбассе 24 августа

"Печальная весть с востока... В зоне проведения антитеррористической операции погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость добывается... К сожалению, такой болезненной ценой", – отметил Борисенко.

Российско-оккупационные войска 24 августа три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.