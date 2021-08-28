Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима тишины на Донбассе

В утренней сводке сказано, что вчера оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Новомихайловки, Пивденного, Новолуганского, Катериновки, Новоалександровки и Зайцево.

В результате обстрелов украинский военный получил огнестрельное ранение и погиб.

С начала суток боевики уже два раза нарушили перемирие – вблизи Троицкого и Светлодарска. В результате этих обстрелов никто из украинских военных не пострадал, уточняется в сообщении.

И вчера, и сегодня бойцы ООС открывали огонь в ответ на атаки оккупантов, добавили в штабе. Украина проинформировала ОБСЕ о нарушениях боевиков.