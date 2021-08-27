Оккупанты активизировали учения боевиков на полигонах ОРДЛО – украинская разведка

"Командование вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в течение этой недели на полигонах в ОРДЛО оккупанты проводили интенсивные мероприятия по боевой подготовке. В частности, вождение боевых машин, в том числе с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично-самоходных и танковых подразделений. Также боевики занимались огневой подготовкой со стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометных расчетов.

"В то же время продолжались командно-штабные учения оккупационных войск с привлечением мобилизационного резерва. Контроль над мероприятиями боевой подготовки и сборами с резервистами осуществляли комиссии командования 8-й армии Южного военного округа ВС РФ", – уточнили в Минобороны Украины.