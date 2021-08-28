Боевики на Донбассе ранили еще двух украинских военнослужащих – штаб ООС

За день пострадали уже 10 украинских военных Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что раненых госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное.

"Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства", – подчеркнули в пресс-центре.

О действиях боевиков украинские власти уведомили представителей ОБСЕ.

28 августа по состоянию на 17.00 в зоне ООС было зафиксировано 13 случаев нарушения боевиками перемирия. На то время была информация о четырех раненых украинских военнослужащих и четырех травмированных.