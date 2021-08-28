В результате обстрела Авдеевки и ее окрестностей ранения и травмы получили восемь украинских военных – ТКГ

Об этом проинформировала в Telegram пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (изначально сообщалось о девяти раненых и травмированных, а потом информацию уточнили).

"В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибра 120 мм и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ", – говорится в сообщении.

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом "боевая активность" оккупантов на Донбассе может увеличиться, предупреждают в делегации.

"К этому нужно быть ситуативно и морально готовыми", – подчеркивается в сообщении.

В ТКГ считают, что боевики провоцируют украинских военных на "неадекватный ответ", чтобы потом на "своем высшем уровне заявить об "агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе по теме участия США в таком урегулировании".

"Украинская делегация напоминает российским оккупантам, что соглашение о прекращении огня от 22 июля 2020 года предусматривает (согласно пункту "е") разрешение на открытие огня", – добавили авторы сообщения.

Боевики обстреляли Авдеевку из минометов и артиллерии калибра 122 мм сегодня утром. Руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что под обстрел попала промышленная база, в которой находятся украинские военные. Повреждены жилые дома, электросети. Об обстреле проинформирована миссия ОБСЕ, открыто уголовное производство.