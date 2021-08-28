Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, ранены трое бойцов ООС – украинские военные

В результате обстрелов трое украинских военных получили проникающие осколочные ранения, говорится в сообщении.

В ОТУ информировали сегодня утром, что в результате обстрелов оккупантов осколочное ранение получил боец Объединенных сил.

Из новой публикации неясно, сколько украинских военных были ранены с начала суток – трое или четверо. Пострадавших госпитализировали, их состояние здоровья оценивают как удовлетворительное, говорится в сообщении.

"Наши воины дали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – подчеркнули в ОТУ.

28 августа с начала суток по состоянию на 7.00 уже было зафиксировано два обстрела оккупантами в зоне ООС – возле Троицкого и возле Светлодарска.

Кроме того, утром 28 августа боевики обстреляли Авдеевку из минометов и артиллерии калибра 122 мм, повреждены промышленная база, жилые дома, электросети. Об обстреле проинформирована миссия ОБСЕ, открыто уголовное производство.