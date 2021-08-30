В Офисе омбудсмена Украины рассказали, сколько украинцев считаются пропавшими без вести в Крыму и на Донбассе

В оккупированных Крыму и Севастополе по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений. Судьба 11 из них до сих пор неизвестна.
"Омбудсмен держит в поле зрения каждого, кто незаконно удерживается на временно оккупированных территориях, их имена постоянно публикуются на всех возможных информационных площадках, в том числе международных", – сообщил офис уполномоченного.
Министерство иностранных дел Украины назвало 15 удерживаемых лиц.
"Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов", – отметили в ведомстве.
Большинство указанных людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации, подчеркнул МИД.
Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя осуществила процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей.
"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной администрации к исчезновениям. Зафиксированы многочисленные случаи запугивания родственников пропавших и свидетелей", – указали в министерстве.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.