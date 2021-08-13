РФ завезла в ОРДЛО боевые бронированные машины – украинская разведка

"Командование вооруженных сил РФ наращивает боевые возможности соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейского корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск. С начала августа с территории России ввезено около 1 тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе боевые бронированные машины и 12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, для сокрытия поставок боевой техники и имущества военного назначения российские оккупанты используют дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, и обходные пути.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.