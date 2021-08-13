РФ завезла в ОРДЛО боевые бронированные машины – украинская разведка

По данным украинской разведки, с начала августа с территории России в ОРДЛО завезли около 1 тыс. тонн горючего Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Командование вооруженных сил РФ наращивает боевые возможности соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейского корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск. С начала августа с территории России ввезено около 1 тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе боевые бронированные машины и 12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, для сокрытия поставок боевой техники и имущества военного назначения российские оккупанты используют дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, и обходные пути.