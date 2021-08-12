Боевики на Донбассе держат в плену почти 300 украинцев, из них 10-я часть – женщины

По обвинениям в шпионаже, диверсиях, измене и других политических мотивах задержаны не все. Также не каждый пленный имеет проукраинскую позицию, сказано в отчете.

Украинская сторона пытается обменять их в формате "всех на всех".

"В частности, украинская сторона просит об освобождении 30 женщин. Среди них: Оксана Паршина, Наталья Стаценко, Елена Зайцева, Елена Федорук, Марина Юрчак и другие. Некоторые из них до сих пор содержатся в СИЗО, остальные – получили так называемые приговоры и находятся в колонии в Снежном Донецкой области или в Селезневской ИК Луганской области", – говорится в сообщении.