В МИД Украины считают, что Россия должна доказать на деле желание закончить войну на Донбассе

Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе в 2014 году Фото: ЕРА

"РФ отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется шумными политическими заявлениями", – отметил он.

В МИД Украины считают, что РФ способна отдать приказ подконтрольным ей незаконным вооруженным группировкам на Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, а также разблокировать выполнение решений лидеров "Нормандской четверки".

Николенко подчеркнул, что жители оккупированного Донбасса нуждаются в альтернативе разрушительной политике "русского мира", а в Кремле должны осознать, что "построить мир на российских танках невозможно".

"[Украина] и в дальнейшем настроена достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России", – добавил спикер украинского МИД.