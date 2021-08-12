В МИД Украины считают, что Россия должна доказать на деле желание закончить войну на Донбассе

"РФ отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется шумными политическими заявлениями", – отметил он.
В МИД Украины считают, что РФ способна отдать приказ подконтрольным ей незаконным вооруженным группировкам на Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, а также разблокировать выполнение решений лидеров "Нормандской четверки".
Николенко подчеркнул, что жители оккупированного Донбасса нуждаются в альтернативе разрушительной политике "русского мира", а в Кремле должны осознать, что "построить мир на российских танках невозможно".
"[Украина] и в дальнейшем настроена достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России", – добавил спикер украинского МИД.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.