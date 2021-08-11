Кабмин продлил адаптивный карантин и понизил тарифы на электричество, в Киеве новый глава полиции. Главное за день

Украинские ученые прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в стране к концу лета Фото: depositphotos.com

Хроники пандемии

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

В Ровенской области у 80% больных COVID-19 подтвердили штамм "Дельта". Национальная академия наук Украины прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 в стране уже к концу августа.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае ужесточения карантина в Украине вакцинированные от коронавируса граждане могут получить определенные привилегии. По его информации, 99,3% заболевших COVID-19 в Украине за последние три месяца не были вакцинированы. При этом Ляшко утверждает, что нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой, страна продолжает оставаться на "зеленом" уровне эпидемической опасности".

В мире штамм "Дельта" выявили уже в 142 странах. ВОЗ заявляет о "позорном неравенстве" в доступе стран к вакцинам от COVID-19.

Кадровые ротации в Украине

Глава полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил свое увольнение, слухи о котором ходили уже неделю. Его рапорт об отставке удовлетворили. Новым главой полиции Киева стал бывший начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

Также Кабмин согласовал, а президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Харьковской облгосадминистрации Айны Тимчук. Исполнение обязанностей главы ХОГА временно возложили на заместителя Тимчук Александра Скакуна.

Кроме того, правительство назначило исполняющим обязанности главы правления "Укрзалiзницi" советника министра инфраструктуры Украины Александра Камышина.

Война в Украине

В результате обстрелов боевиками 11 августа на Донбассе ранен украинский военный и погиб мирный житель.

Решения Кабмина

Кабинет Министров Украины снизил тариф на электроэнергию для населения. Новые тарифы заработают с 1 октября этого года.

Также Кабмин отказался от вывоза в Россию ядерного топлива. Предполагается, что это сэкономит до $200 млн в год. Ключевой пункт принятой программы обращения с отработанным ядерным топливом – строительство и эксплуатация централизованного хранилища в зоне отчуждения.

Кроме того, правительство выделило 70 млн грн на строительство президентского университета.

Умер последний внук Ивана Франко

В возрасте 89 лет умер последний внук украинского писателя и поэта Ивана Франко – Роланд Франко.