Кабмин согласовал увольнение Тымчук с должности главы Харьковской ОГА – нардеп

Об этом в Telegram написал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Информацию об увольнении подтвердила в Telegram нардеп от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская.
"Губернаторопад продолжается. Правительство согласовало решение об освобождении от должности председателя Харьковской областной государственной администрации Айну Тымчук", – отметила она.
В комментарии Общественному заместитель главы ХОГА Антон Деньгуб не подтвердил согласование увольнения, он сказал, что в обладминистрации "ждут указа президента" Украины Владимира Зеленского.
Тымчук занимает должность главы ХОГА с ноября 2020 года.
9 августа 2021 года СМИ сообщили, что новым председателем Харьковской ОГА может стать экс-глава Службы безопасности в Днепропетровской области Владимир Верхогляд. Харьковское издание Newsroom в начале июля писало, что Верхогляд претендует на этот пост и уже провел необходимые встречи в Офисе президента