Кабмин согласовал увольнение Тымчук с должности главы Харьковской ОГА – нардеп

Тымчук была назначена на должность главы ХОГА в ноябре 2020 года Фото: kharkivoda.gov.ua

Об этом в Telegram написал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Информацию об увольнении подтвердила в Telegram нардеп от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская.

"Губернаторопад продолжается. Правительство согласовало решение об освобождении от должности председателя Харьковской областной государственной администрации Айну Тымчук", – отметила она.

В комментарии Общественному заместитель главы ХОГА Антон Деньгуб не подтвердил согласование увольнения, он сказал, что в обладминистрации "ждут указа президента" Украины Владимира Зеленского.