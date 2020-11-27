Зеленский уволил Кучера и назначил главой Харьковской ОГА Тымчук

Алексей Кучер занимал пост главы Харьковской ОГА с ноября 2019 года. Президент Владимир Зеленский назначил на эту должность бывшего руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации Айну Тымчук.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации Айну Тымчук главой Харьковской облгосадминистрации. Соответствующий указ №522/2020 глава государства подписал 27 ноября.

Во время встречи 27 ноября Зеленский вручил Тымчук удостоверение и выразил надежду, что область "достигнет новых ступеней развития", пишет пресс-служба президента.

Указом №521/2020 президент уволил Алексея Кучера с поста главы Харьковской ОГА, он занимал эту должность с ноября 2019 года.

Кабмин согласовал увольнение Кучера и назначение Тымчук 25 ноября.

Тымчук 47 лет. Она работала в исполкоме Днепропетровского горсовета (1997–2000 годы), была заместителем председателя Днепропетровского облсовета, в 2010–2014 годах была замом мэра Харькова. До назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.