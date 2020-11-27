Зеленский уволил Кучера и назначил главой Харьковской ОГА Тымчук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя аппарата Днепропетровской облгосадминистрации Айну Тымчук главой Харьковской облгосадминистрации. Соответствующий указ №522/2020 глава государства подписал 27 ноября.
Во время встречи 27 ноября Зеленский вручил Тымчук удостоверение и выразил надежду, что область "достигнет новых ступеней развития", пишет пресс-служба президента.
Указом №521/2020 президент уволил Алексея Кучера с поста главы Харьковской ОГА, он занимал эту должность с ноября 2019 года.
Кабмин согласовал увольнение Кучера и назначение Тымчук 25 ноября.
Тымчук 47 лет. Она работала в исполкоме Днепропетровского горсовета (1997–2000 годы), была заместителем председателя Днепропетровского облсовета, в 2010–2014 годах была замом мэра Харькова. До назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.