Председателем Харьковской ОГА может стать глава СБУ в Днепропетровской области времен Януковича – СМИ

По данным агентства, назначение экс-сотрудника СБУ времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича лоббирует бизнесмен Илья Павлюк, которого бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк называл контрабандистом и "спонсором" партии "Слуга народа".

Верхогляд родом из Харьковской области, 2008 году он несколько месяцев возглавлял управление СБУ Кировоградской области, в сентябре возглавил управление СБУ в Днепропетровской области и занимал эту должность до 2012 года. Потом был люстрирован, но Окружной административный суд Киева в марте 2020 года отменил это решение.

Это человек с "очень неоднозначной биографией", отметил в комментарии "РБК-Украина" журналист Сергей Гришин.

"До назначения в Днепр он руководил контрразведкой в департаменте защиты экономики. Бизнесмены прекрасно понимают, что за перцы работали в этом департаменте. О Верхогляде говорил его бизнес: крышевание наркотрафика из РФ, рейдерство, рэкет. Нормальный такой набор. После Майдана был люстрирован. Вроде победа. Но через суд отменил люстрацию и еще получил компенсацию от государства 2,5 млн грн", – сказал Гришин.

По данным агентства, Верхогляд "тесно связан" с российскими спецслужбами, а в 90-х годах курировал наркотрафик. В 2012 году он принимал участие в конференции СБУ и ФСБ России, которая проходила в Днепре, писало информагентство "Мост-Днепр".