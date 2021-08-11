Зеленский назначил на должности в украинские суды 16 судей

Указом №350/2021 Зеленский назначил Наталью Кучугурную и Викторию Рянскую судьями Днепропетровского окружного административного суда. Татьяна Окис назначена судьей Житомирского окружного админсуда, а Богдан Богатинский – судьей Запорожского окружного админсуда.

На должности назначены также Александр Качанка (Луганский окружной админсуд), Александра Желик и Ирина Чаплик (обе стали судьями Львовского окружного админсуда), Александр Хурс (Одесский окружной админсуд), Олег Гресько (Ровенский окружной админсуд), Антон Сидорук (Сумской окружной админсуд) и Дмитрий Григоров (Харьковский окружной админсуд).

Также президент указом №351/2021 назначил судей в областные хозяйственные суды, в частности, Мария Шампурина стала судьёй Хозяйственного суда Винницкой области, Степан Дупляк – Хозяйственного суда Днепропетровской области, Роман Лучка – Хозсуда Закарпатской области, Игорь Горпинюк – Хозсуда Ивано-Франковской области, Игорь Трофимов – Хозсуда Харьковской области.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

Принятие законопроектов, реформирующих сферу правосудия в Украине, еще продолжается.