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Разумков подписал три закона о судебной реформе. Они направлены на подпись Зеленскому

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Разумков подписал законы о Высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия
Разумков подписал законы о Высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия
Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал три закона о судебной реформе – №3711-д (о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) с предложениями президента Владимира Зеленского), а также №5068 и №5069 (о реформе Высшего совета правосудия). Об этом 22 июля сообщила пресс-служба аппарата парламента.

Отмечается, что законы направлены на подпись Зеленскому.

20 июля на внеочередном заседании парламента три законодательные инициативы разблокировала Рада. Депутаты отклонили ряд проектов постановлений об отмене решений парламента.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из "судебных" проектов, которые инициировал Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года. 29 июня Рада приняла законопроект в целом, 5 июля его подписал Разумков. Зеленский ветировал закон 8 июля и подал в Раду свои предложения.

Глава государства также обращал внимание на наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте. Так, в одном абзаце закона говорится, что решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех ее членов, из которых двое – предложенные международными организациями. В то же время, согласно другому абзацу, решение конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями и двое – Советом судей Украины.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

Теги: Верховная Рада, Украина, судебная реформа, Высшая квалификационная комиссия судей, суды, Владимир Зеленский, парламент, закон, судьи, президент, Высший совет правосудия, Дмитрий Разумков
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