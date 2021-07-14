Послы G7 приветствовали принятие Радой закона о судебной реформе

"Послы G7 приветствовали принятие законопроекта №5068, который закладывает основы для всесторонней реформы Высшего совета правосудия (ВСП). Послы поздравили правительство Украины, парламентариев и гражданское общество, которые сделали это возможным. Послы подчеркнули готовность членов G7 поддержать перезагрузку ВСП, в том числе путем предоставления высококачественных международных экспертов", – говорится в сообщении.

Послы отметили, что их страны продолжают в Украине внедрять судебную реформу, которая "улучшит качество правосудия для всех украинцев".