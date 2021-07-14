"Принято с особым цинизмом". Офис президента прокомментировал решение Верховного Суда по делу Тупицкого

Отмечается, что решение о признании Верховным Судом незаконным и противоправным указа об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда не является окончательным и будет обжаловано в законном порядке в Большой палате Верховного Суда.

В Офисе президента заявили, что решение Верховного Суда "с особым цинизмом принято" в день принятия Радой законопроекта об очистке Высшего совета правосудия, а также вскоре после голосования за предложения к законопроекту о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

"Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что президент Владимир Зеленский использует все конституционные механизмы для того, чтобы защитить процесс реформ и обеспечить полное функционирование законов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.