Реформа судебной системы вернет доверие инвесторов к Украине – Лубинец

Политик подчеркнул, что сейчас только 1,3% граждан сейчас доверяют судьям, так как добиться в Украине справедливого решения суда и защитить свои гарантированные законодательством права очень сложно.

"На наш взгляд, именно судейская реформа, правоохранительная реформа, защита частной собственности станут таким прорывом, благодаря которому вернется доверие к государству. Можно принимать любые самые лучшие законы, чтобы привлечь в Украину инвестора. Однако ключевой оставаться необходимость реформирования судебной системы", – отметил Лубинец.

Он убежден, что в стране необходимо выстраивать систему прозрачных назначений и контроля за работой судей независимых органов, а все две тысячи вакансий судей, которые есть сегодня в судах, должны заполнить честные, патриотически настроенные молодые специалисты, которые никак не связанны со старой системой.

Только таким образом в Украине будет обновлена судебная система и восстановлено доверие к ней со стороны общества, считает народный депутат.