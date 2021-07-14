Реформа судебной системы вернет доверие инвесторов к Украине – Лубинец

"На наш взгляд, именно судейская реформа, правоохранительная реформа, защита частной собственности станут таким прорывом, благодаря которому вернется доверие к государству. Можно принимать любые самые лучшие законы, чтобы привлечь в Украину инвестора. Однако ключевой оставаться необходимость реформирования судебной системы", – отметил Лубинец.
Он убежден, что в стране необходимо выстраивать систему прозрачных назначений и контроля за работой судей независимых органов, а все две тысячи вакансий судей, которые есть сегодня в судах, должны заполнить честные, патриотически настроенные молодые специалисты, которые никак не связанны со старой системой.
Только таким образом в Украине будет обновлена судебная система и восстановлено доверие к ней со стороны общества, считает народный депутат.
За проект закона проголосовало 305 нардепов при минимально необходимом количестве в 226 голосов.
Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года.
29 июня Рада приняла законопроект в целом, 5 июля его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он говорил, что ожидает, что президент Владимир Зеленский ветирует закон в связи с правовой коллизией из-за принятия двух взаимоисключающих поправок к закону, когда эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать – или усиление роли международных экспертов, или уменьшение.
Зеленский ветировал закон 8 июля и подал в Раду свои предложения. Президент, в частности, предложил считать ВККС полномочной в случае назначения не менее 11 ее членов, как минимум шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.