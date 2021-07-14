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Реформа судебной системы вернет доверие инвесторов к Украине – Лубинец

Дмитрий Лубинец: Ключевой оставаться необходимость реформирования судебной системы
Дмитрий Лубинец: Ключевой оставаться необходимость реформирования судебной системы
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Принятый 13 июля в парламенте проект закона №3711-р, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей, будет способствовать восстановлению доверия к судебной системе, заявил в эфире телеканала "Еспресо" народный депутат, член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Дмитрий Лубинец.

Политик подчеркнул, что сейчас только 1,3% граждан сейчас доверяют судьям, так как добиться в Украине справедливого решения суда и защитить свои гарантированные законодательством права очень сложно. 

"На наш взгляд, именно судейская реформа, правоохранительная реформа, защита частной собственности станут таким прорывом, благодаря которому вернется доверие к государству. Можно принимать любые самые лучшие законы, чтобы привлечь в Украину инвестора. Однако ключевой оставаться необходимость реформирования судебной системы", – отметил Лубинец.

Он убежден, что в стране необходимо выстраивать систему прозрачных назначений и контроля за работой судей независимых органов, а все две тысячи вакансий судей, которые есть сегодня в судах, должны заполнить честные, патриотически настроенные молодые специалисты, которые никак не связанны со старой системой.

Только таким образом в Украине будет обновлена судебная система и восстановлено доверие к ней со стороны общества, считает народный депутат. 

Контекст:

За проект закона проголосовало 305 нардепов при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года. 

29 июня Рада приняла законопроект в целом, 5 июля его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он говорил, что ожидает, что президент Владимир Зеленский ветирует закон в связи с правовой коллизией из-за принятия двух взаимоисключающих поправок к закону, когда эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать – или усиление роли международных экспертов, или уменьшение.

Зеленский ветировал закон 8 июля и подал в Раду свои предложения. Президент, в частности, предложил считать ВККС полномочной в случае назначения не менее 11 ее членов, как минимум шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Теги: Верховная Рада, судебная реформа, судебная система, суды, парламент, законопроект, реформа, Дмитрий Лубинец, судья, назначение, За майбутнє
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