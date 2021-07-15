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ЕС и США приветствовали принятие законопроектов судебной реформы

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США и ЕС заявили, что готовы поддержать Украину в успешной реализации принятых законов
США и ЕС заявили, что готовы поддержать Украину в успешной реализации принятых законов
Фото: depositphotos.com

Евросоюз и США заявили, что приветствуют принятие законопроектов о реформировании Высшего совета правосудия (ВСП) и восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Общее заявление опубликовано на страницах представительств ЕС и США в Twitter.

"Важный день для будущего судебной системы Украины! ЕС и США приветствуют принятие украинским парламентом законопроектов №5068 и №3711-д о реформировании Высшего совета правосудия и восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей при широкой межпартийной поддержке и при твердой поддержке президента Украины", – говорится в заявлении.

США и ЕС заявили, что готовы поддержать Украину в успешной реализации законов, восстановлении доверия граждан и инвесторов к судебной системе Украины.

"Эти законы помогут проложить путь к обновлению судебной системы, основанной на принципах добросовестности и профессионализма", – отмечается в сообщении.

Принятие Радой закона о Высшем совете правосудия приветствовали также послы G7.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пакет "судебных" законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля 2021 года.

13 июля Верховная Рада поддержала с предложениями президента ранее ветированный законопроект №3711-д о возобновлении работы ВККС.

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Службы дисциплинарных инспекторов.

Теги: США, судебная реформа, Высшая квалификационная комиссия судей, судебная система, суды, Европейский союз, закон, законопроект, Евросоюз, Высший совет правосудия
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