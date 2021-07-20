Рада разблокировала подписание закона о Высшей квалификационной комиссии судей

Больше всего – 11 нардепов – проголосовало от фракции "Батьківщина".

Подписание закона о возобновлении работы ВККС было заблокировано, пока проект постановления об отмене принятия закона не был рассмотрен в парламенте.

Контекст:

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года.

29 июня Рада приняла законопроект в целом, 5 июля его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он говорил, что ожидает, что Зеленский заветирует закон в связи с правовой коллизией из-за принятия двух взаимоисключающих поправок к закону, когда эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать – или усиление роли международных экспертов, или уменьшение.

"Там действительно есть проблема, потому что, когда была проголосована 453-я поправка, если я не ошибаюсь, она была учтена, и она увеличила влияние международных экспертов на принятие решений. После этого была проголосована поправка, если не ошибаюсь, №409, и она была также подтверждена. Это произошло позже", – уточнял Разумков.

Зеленский ветировал закон 8 июля и подал в Раду свои предложения. Президент, в частности, предложил считать ВККС полномочной в случае назначения не менее 11 ее членов, как минимум шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Глава государства также обращал внимание на наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте. Так, в одном абзаце закона говорится, что решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех ее членов, из которых двое – предложенные международными организациями. В то же время, согласно другому абзацу, решение конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями и двое – Советом судей Украины.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Согласно закону, ВККС будет состоять из 16 членов. ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украина).

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией). Депутаты поддержали 225 голосами поправку №453 по рекомендациям Венецианской комиссии. Она предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов, двое из которых должны представлять международные организации. При этом решение первого состава конкурсной комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовало не менее четырех членов конкурсной комиссии, двое из которых предложены международными организациями. Если голоса разделятся поровну, то голоса членов международных организаций станут решающими, подчеркнуло LIGA.net.

Как отметило ZN.UA, принятая нардепами поправка позволяет привлекать дополнительных экспертов и специалистов, предложенных международными организациями, для поддержки деятельности первого состава конкурсной комиссии и работы ее членов. Финансировать таких экспертов и специалистов будут соответствующие международные и иностранные организации. Они получат доступ ко всем документам и информации о проведении конкурса на должность члена ВККС.

После того как все члены ВККС будут избраны, комиссия сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.