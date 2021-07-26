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ПОЛИТИКА

Адвокат: ЕСПЧ признал судебную реформу 2016–2017 годов в Украине незаконной

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Елена Лешенко: Суд назначил моральную компенсацию по пять тысяч евро каждому судье-заявителю
Елена Лешенко: Суд назначил моральную компенсацию по пять тысяч евро каждому судье-заявителю
Фото: vesti.ua

Адвокат Елена Лешенко 22 июля выиграла в Европейском суде по правам человека дело по иску бывшего и.о. главы Верховного Суда Украины Василия Гуменюка, который обжаловал отстранение свое и своих коллег от обязанностей из-за судебной реформы во время каденции пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом юристка заявила в комментарии изданию Vesti.ua.

Она отметила, что Министерство юстиции Украины, как проигравший по делу ответчик, должно теперь на законодательном уровне решить проблему с восстановлением судей  на их должностях.

"Самое главное то, что судебная реформа (2016–2017 годов) была признана незаконной. Судьи должны были быть переведены (в "новый" ВС). Они якобы ликвидировали Верховный Суд Украины, хотя по факту просто поменяли название – а это реорганизация. В случае реорганизации людей не увольняют... Тем более, есть соответствующее заключение Венецианской комиссии: есть такое понятие как преемственность и неизменность. То есть если они уже были избраны судьями пожизненно, они должны были продолжать свою деятельность", – сообщила Лешенко.

Адвокат добавила, что в ЕСПЧ установили все нарушения, допущенные в Украине при отстранении судей.

"Нарушением является то, что судьи ВСУ были незаконно не допущены к своей профессиональной деятельности. Теперь законодатель должен менять нормы, чтобы их допустили. Какой будет механизм – это уже другой вопрос. Решение будет принимать парламент: есть новые законопроекты, которые должны были рассматривать в комитетах, вносить необходимые поправки, – уточнила Лешенко. – В нашем деле суд назначил моральную компенсацию по пять тысяч евро (каждому судье-заявителю). А компенсация материального ущерба будет рассматриваться уже здесь, в Украине", – сообщила юристка.

По ее словам, теперь власть в Украине должна определиться, что ее делать с ситуацией, когда есть два состава Верховного Суда, и все судьи при этом назначены пожизненно.

"Этот вопрос будет на повестке дня у парламента и Министерства юстиции. Потому что у нас за исполнение решения ЕСПЧ отвечает Минюст. Я вижу, что это может произойти только в законодательной плоскости: либо добавлять штат Верховному Суду... – предположила Лешенко. – На данный момент вынесено решение международного суда, согласно которому будут выплачены компенсации из бюджета. Налогоплательщики пострадают, конечно же... А привлечь к ответственности можно разве что тех судей, которые выносили конкретные решения, или сотрудников правоохранительных органов. Потому что в этом деле было задействовано очень много инстанций: и.о. главы ВСУ Василий Гуменюк подавал много жалоб в частности в Административный суд и ГБР, но их отказывались рассматривать..."

Юристка считает, что после решения ЕСПЧ уже разработанные законопроекты по судебной реформе парламентарии доработают.

"Для этого уже все есть. Думаю, что политическая воля должна наконец сработать. Кстати, еще есть три месяца до того, как решение ЕСПЧ вступит в силу. Это время власть может использовать для обжалования решения в Большой палате ЕСПЧ. Однако из практики, если решение принято палатой судей ЕСПЧ единогласно, то БП не пересматривает такое решение", – подытожила адвокат.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

Принятие законопроектов, реформирующих сферу правосудия в Украине, еще продолжается.

Теги: Петр Порошенко, ЕСПЧ, Верховный Суд, судебная реформа, Минюст, судьи, адвокат, иск, суд, жалоба, компенсация, нарушение
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