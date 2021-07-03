В Украине не хватает 2,5 тыс. судей, к концу года число вакансий еще увеличится – Вениславский

"Действительно, около 2,5 тыс. вакансий уже, и к концу года их количество увеличится. Как раз противодействие, которое в зале Верховной Рады оказывали наши политические оппоненты, свидетельствует об их заинтересованности в том, чтобы судебная власть как можно дольше оставалась в таком незаполненном, подвешенном состоянии", – сказал он.

Вениславский считает, что вакансии удастся быстро заполнить.

"И конкурсы на должности судей Апелляционного суда, Верховного Суда свидетельствуют о том, что профессия судьи на сегодняшний день является достаточно востребованной, учитывая и финансовую составляющую, и социальные гарантии. Поэтому я уверен, что вакансии будут заполнены достаточно быстро профессиональными судьями", – отметил он.