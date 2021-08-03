ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский подписал законы 3 августа
Зеленский подписал законы 3 августа
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа подписал три закона о судебной реформе. Соответствующая информация опубликована в карточках законов на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законе №1629-IX, который касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (с предложениями президента), а также о законах №1635-IX и №1636-IX, касающихся работы Высшего совета правосудия.

20 июля на внеочередном заседании парламента три законодательные инициативы разблокировала Рада. Депутаты отклонили ряд проектов постановлений об отмене решений парламента.

22 июля законы подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из "судебных" проектов, которые инициировал Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года. 29 июня Рада приняла законопроект в целом, 5 июля его подписал Разумков. Зеленский ветировал закон 8 июля и подал в Раду свои предложения.

Глава государства также обращал внимание на наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте. Так, в одном абзаце закона говорится, что решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех ее членов, из которых двое – предложенные международными организациями. В то же время, согласно другому абзацу, решение конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями и двое – Советом судей Украины.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского. За него проголосовало 305 нардепов.

Принятие "судебных" законов приветствовали ЕС, США и послы G7.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: судебная реформа, Владимир Зеленский, закон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
3 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
3 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Участник украинской группы Kadnay стал восьмым участником шоу "Танцы со звездами"
Участник украинской группы Kadnay стал восьмым участником шоу "Танцы со звездами"
3 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
3 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
52-летний Джекман сообщил, что ждет результаты биопсии кожи
52-летний Джекман сообщил, что ждет результаты биопсии кожи
Как приготовить борщ. Классический рецепт
Как приготовить борщ. Классический рецепт
"Куколка", "Так аппетитненько". Кухар позировала на Мальдивах в платье-сетке
"Куколка", "Так аппетитненько". Кухар позировала на Мальдивах в платье-сетке
"Самая классная и настоящая из всей "ВИА Гры", "Идеальная". Мейхер крупным планом показала зону декольте
"Самая классная и настоящая из всей "ВИА Гры", "Идеальная". Мейхер крупным планом показала зону декольте
"Потрясные девчонки", "Вот это жара". Внучка и младшая дочь Пугачевой устроили танцевальный батл. Видео
"Потрясные девчонки", "Вот это жара". Внучка и младшая дочь Пугачевой устроили танцевальный батл. Видео
"Одно целое", "Секси". Каменских снялась с Потапом
"Одно целое", "Секси". Каменских снялась с Потапом
"Мы лишились практически всего". У известного кулинарного блогера взломали страницу в Instagram с почти 500 тыс. фолловеров
"Мы лишились практически всего". У известного кулинарного блогера взломали страницу в Instagram с почти 500 тыс. фолловеров
"Кто разорвал вашу рубашечку?", "Вы шикарная". Ребрик позировала в бикини на ветру
"Кто разорвал вашу рубашечку?", "Вы шикарная". Ребрик позировала в бикини на ветру
"Ничего своего не осталось", "Надо же, как вас изуродовали". Успенская показала, как выглядит после смены стилиста
"Ничего своего не осталось", "Надо же, как вас изуродовали". Успенская показала, как выглядит после смены стилиста
62-летняя Мадонна в мини страстно поцеловалась с молодым бойфрендом, "который мог бы быть ее сыном". Видео
62-летняя Мадонна в мини страстно поцеловалась с молодым бойфрендом, "который мог бы быть ее сыном". Видео
"Смесь черт папы и мамы". Муж Собчак показал дочь
"Смесь черт папы и мамы". Муж Собчак показал дочь
"Дальше порно?", "Это видео пугает". Спирс на камеру пощупала свою голую грудь
"Дальше – порно?", "Это видео пугает". Спирс на камеру пощупала свою голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS