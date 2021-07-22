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Разумков обсудил с Кентом судебную реформу, энергетику и безопасность

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Разумков встретился с Кентом
Разумков встретился с Кентом
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 22 июля встретился с временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом. Об этом Разумков сообщил в Facebook.

Он назвал встречу с Кентом продуктивной, собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив "особое внимание" реформам в Украине, в частности реформированию Службы безопасности.

"Также обменялись мнениями о ходе судебной реформы, в рамках которой Верховная Рада недавно приняла законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и деятельности Высшего совета правосудия. Мы благодарны партнерам Украины за поддержку реформ в различных сферах. Кроме того, во время встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества на парламентском уровне – между Верховной Радой Украины и Конгрессом Соединенных Штатов Америки",  заявил глава Верховной Рады.

https://www.facebook.com/dmytro.razumkov/posts/190576319713550

Посольство США в Twitter сообщило, что на встрече Кент и Разумков обсуждали энергетику, безопасность и "реформы, необходимые для содействия продвижению Украины евроатлантическим путем и воплощения стремлений украинского народа".

"США остаются преданными поддержке пути Украины в продвижении реформ верховенства права и усилении экономического роста, а также в борьбе с российской агрессией", – говорится в заявлении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, энергетика, реформы, судебная реформа, Дмитрий Разумков, Джордж Кент
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