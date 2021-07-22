Разумков обсудил с Кентом судебную реформу, энергетику и безопасность

Он назвал встречу с Кентом продуктивной, собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив "особое внимание" реформам в Украине, в частности реформированию Службы безопасности.

"Также обменялись мнениями о ходе судебной реформы, в рамках которой Верховная Рада недавно приняла законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и деятельности Высшего совета правосудия. Мы благодарны партнерам Украины за поддержку реформ в различных сферах. Кроме того, во время встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества на парламентском уровне – между Верховной Радой Украины и Конгрессом Соединенных Штатов Америки", – заявил глава Верховной Рады.

Посольство США в Twitter сообщило, что на встрече Кент и Разумков обсуждали энергетику, безопасность и "реформы, необходимые для содействия продвижению Украины евроатлантическим путем и воплощения стремлений украинского народа".

"США остаются преданными поддержке пути Украины в продвижении реформ верховенства права и усилении экономического роста, а также в борьбе с российской агрессией", – говорится в заявлении.