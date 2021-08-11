ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский уволил Тимчук с должности главы Харьковской ОГА, врио главы области назначен ее заместитель

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тимчук занимала должность главы ХОГА с ноября 2020 года
Тимчук занимала должность главы ХОГА с ноября 2020 года
Фото: kharkivoda.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа уволил Айну Тимчук с должности председателя Харьковской областной государственной администрации. Указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ею заявлению", – говорится в документе. 

Ранее сегодня увольнение Тимчук согласовал Кабмин.

Следующим указом президент временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на заместителя Тимчук Александра Скакуна. 

Харьковское издание "Объектив" отмечает, что Скакун дольше всех из нынешнего руководящего состава ХОГА работает в облгосадминистрации. Он занимает эту должность с 11 января 2017 года и Тимчук была уже третьим председателем ОГА, с которым он работал.

В Харьковской ОГА Скакун курировал работу департаментов, отвечающих за силовой блок, в том числе департамента оборонной и мобилизационной работы и гражданской защиты. До прихода в облгосадминистрацию Скакун служил в СБУ – с 1995 года.

Контекст:

Тимчук занимает должность главы ХОГА с ноября 2020 года.

9 августа 2021 года СМИ сообщили, что новым председателем Харьковской ОГА может стать экс-глава Службы безопасности в Днепропетровской области Владимир Верхогляд. Харьковское издание Newsroom в начале июля писало, что Верхогляд претендует на этот пост и уже провел необходимые встречи в Офисе президента.

Теги: Харьковская область, Харьковская ОГА, указ, Владимир Зеленский, президент, облгосадминистрация, увольнение, назначение, Айна Тимчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
Жан Беленюк пожаловался на отсутствие личной жизни, но рассказал, какой должна быть его избранница
Жан Беленюк пожаловался на отсутствие личной жизни, но рассказал, какой должна быть его избранница
"На каждый товар свой купец". Хименес-Браво сфотографировался в обнимку с женскими ногами и рассказал о личной жизни
"На каждый товар свой купец". Хименес-Браво сфотографировался в обнимку с женскими ногами и рассказал о личной жизни
Бруни показала их с Саркози девятилетнюю дочь
Бруни показала их с Саркози девятилетнюю дочь
  Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп
  Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп G
Дмитрий ГОРДОН
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"Папина дочка, мама мимо проходила", "Гарика копия". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова
"Папина дочка, мама мимо проходила", "Гарика копия". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова
"Красивая малышка". Шиффер выложила в сеть фото в купальнике, которое будет представлено в немецком музее
"Красивая малышка". Шиффер выложила в сеть фото в купальнике, которое будет представлено в немецком музее
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией
"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией
Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ
Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ
"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". 50-летняя Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте
"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". 50-летняя Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте
"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни
"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни
Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор
Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS