Глава Харьковской ОГА с бывшим мужем вела бизнес в оккупированном Крыму – СМИ

По информации журналистов, Тимчук в 2015 году оформила доверенность на своего мужа для продажи отеля "Астория" в оккупированном Крыму, который был оформлен на нее. Авторы утверждают, что семья вела бизнес в Крыму и развивала отель, который уже после захвата Крыма Россией принимал туристов. Андрей Тимчук в разговоре с вероятным покупателем сообщил, что для закрытия в Украине производства о финансировании терроризма из-за ведения бизнеса в Крыму ему пришлось давать взятки.
"Я там уголовное дело закрывал, я понес расходы. До полтинника. По мне было уголовное дело по этому вопросу, за финансирование терроризма", – отметил чиновник.
В разговорах Тимчук заявил, что Крым – спорная территория, и отметил, что не против продать крымский отель окружению главы Чечни Рамзана Кадырова.
Андрей Тимчук заявил сегодня в Facebook, что ему известно о готовящемся выходе расследования, а также что ему предлагали прекратить съемки за $30 тыс., но он отказался. Бывший муж нынешней главы ОГА считает, что его экс-супругу втягивают в скандал намеренно, но признал, что Айна Тимчук действительно была собственницей недвижимости в Крыму, потому что он записал отель на нее, а во время развода она оформила доверенность на него для продажи этого здания.
Недвижимость в Крыму Тимчук указывал в своей декларации.