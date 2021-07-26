Глава Харьковской ОГА с бывшим мужем вела бизнес в оккупированном Крыму – СМИ

По информации журналистов, Тимчук в 2015 году оформила доверенность на своего мужа для продажи отеля "Астория" в оккупированном Крыму, который был оформлен на нее. Авторы утверждают, что семья вела бизнес в Крыму и развивала отель, который уже после захвата Крыма Россией принимал туристов. Андрей Тимчук в разговоре с вероятным покупателем сообщил, что для закрытия в Украине производства о финансировании терроризма из-за ведения бизнеса в Крыму ему пришлось давать взятки.

"Я там уголовное дело закрывал, я понес расходы. До полтинника. По мне было уголовное дело по этому вопросу, за финансирование терроризма", – отметил чиновник.

В разговорах Тимчук заявил, что Крым – спорная территория, и отметил, что не против продать крымский отель окружению главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Видео: Кнопки Харьков / YouTube