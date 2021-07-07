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Айна Тимчук и Павел Фукс лично уговаривали депутатов голосовать за назначение Терехова секретарем Харьковского горсовета – Казанский

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Денис Казанский: Откровенная липа прокатила, и у всех на глазах практически произошел рейдерский захват Харькова
Денис Казанский: Откровенная липа прокатила, и у всех на глазах практически произошел рейдерский захват Харькова
Фото: Денис Казанский / Facebook

Назначение Игоря Терехова секретарем Харьковского горсовета было проведено незаконно и это решение активно лоббировали бизнесмены Павел Фукс и Игорь Котвицкий, а также глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук, заявил в своем видеоблоге на YouTube представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский.

По словам Казанского, после того, как СНБО ввел персональные санкции против бизнесмена Павла Фукса, у того "начались серьезные проблемы".

"Его компании лишены лицензий на добычу полезных ископаемых, бизнес остановлен, счета заблокированы, но главный актив Фукса продолжает работать. И речь, конечно же, об Игоре Терехове, который как ни в чем не бывало продолжает рулить Харьковом", – заявил блогер.

Он добавил, что ситуация, когда вторым по величине городом страны руководит человек, поставленный российским бизнесменом и официально признанным угрозой национальной безопасности, "требует реакции властей". Казанский заявил, что назначение Терехова секретарем горсовета, что позволило ему стать и.о. мэра после смерти Геннадия Кернеса, активно лоббировал не только Фукс, но и глава области Айна Тимчук.

Депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева в комментарии Казанскому рассказала, что фракцию уговаривали проголосовать за назначение Терехова секретарем горсовета Тимчук, Фукс и Котвицкий, а происходило это в кабинете Тимчук.

"9 декабря состоялась первая сессия, а 8 декабря Айна Леонидовна Тимчук активно названивала и просила подъехать в облсовет поговорить. Фракция моя там уже была на месте. И что происходит? Нас активно уговаривают, чтобы мы поддержали Терехова на должность секретаря", – рассказала Мустафаева.

Она добавила, что Тимчук обещала депутатам "горы кокосов, и должности, и все, что хотите, и все, что попросите". После этого, добавила Мустафаева, по просьбе Тимчук к ней в кабинет подъехала "святая троица – Терехов, Фукс и Котвицкий", которые также активно убеждали депутатов поддержать кандидатуру Терехова.

Мустафаева заявила, что назначение Терехова секретарем было незаконным, так как предыдущий городской голова Геннадий Кернес из-за болезни так и не вступил в должность на новый срок, поскольку не принял присягу, а его электронная подпись, которой было подписано представление на назначение Терехова, с большой вероятностью получена незаконно.

"Мало того что письмо от имени недееспособного Кернеса было составлено и прислано неизвестно кем. Вдобавок к этому Кернес на тот момент еще и не имел права такое письмо писать, поскольку не принял присягу. Но даже такая откровенная липа прокатила, и у всех на глазах практически произошел рейдерский захват Харькова", – подытожил Казанский.

ВИДЕО
Видео: Denis Kazanskyi / YouTube
Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился от COVID-19 в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет Терехов.

Теги: Харьков, выборы, Геннадий Кернес, санкции, СНБО, Денис Казанский, горсовет, Игорь Терехов, облгосадминистрация, Игорь Котвицкий, Павел Фукс, назначение, Айна Тимчук
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