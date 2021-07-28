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Политолог Молчанов: Череда последних событий в Харькове явно выходит за рамки местных разборок

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Кирилл Молчанов: Создается устойчивое впечатление, что крупные игроки выбрали эту область как полигон для обкатки будущих осенних протестов по всей стране
Кирилл Молчанов: Создается устойчивое впечатление, что крупные игроки выбрали эту область как полигон для обкатки будущих осенних протестов по всей стране
Фото: Kirill Molchanov / Facebook

В Харькове происходит технологически стройная и точно рассчитанная кампания по дестабилизации области, заявил 28 июля в своем Facebook заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

"Олигархи наносят ответный удар по президенту [Владимиру] Зеленскому. Олигархи выбрали полигон для отработки осенних протестов. Череда последних событий, происходящих в Харькове, явно выходит за рамки местных разборок, накал которых можно было легко предсказать за три месяца до выборов мэра этого мегаполиса. Начиная с четверга, 22 июля, вся страна с интересом решала загадку – посадят ли кого-то НАБУ и САП, ворвавшиеся в здание Харьковского облсовета с обысками в кабинетах главы облсовета [Артура] Товмасяна и его зама [Андрея] Малыша, а также и у них дома. Пикантность ситуации даже не в том, что эти действия касались высшего областного законодательного руководства области, а политический контекст, ведь Товмасян представитель правящей партии "Слуга народа", – отметил он.

Молчанов добавил, что 24 июля уже решенный Харьковской облгосадминистрацией конфликт по выплате заработной платы врачам местной больницы из-за задержки Нацслужбы здоровья, "вдруг вспыхивает в акцию по перекрытию дорог, которая тут же попадает в фокус некоторых центральных СМИ, явно привлекая внимание Киева".

"Местный губернатор [Айна] Тимчук в воскресенье выезжает на место и в очередной раз тушит конфликт. И уже на следующий день получает на местном ТК 44-минутный сюжет, обвиняющий ее ни много ни мало – "в госизмене". Здесь надо отметить то, как разгоняли эту "джинсу" по центральным СМИ и 40 Telegram-каналам. В этот же день к нагнетанию ситуации вокруг нее подключается кандидат в мэры Харькова [Михаил] Добкин, приписывая ей захват Харькова “днепропетровским кланом". Судя по сообщениям местных СМИ, далее готовится серия акций – от вывода врачей под ОП в Киеве до митингов перевозчиков под местной администрацией. Если добавить сюда подогреваемое среди крупных вузов их сопротивление объединению по решению Кабмина в один вуз, то получаем технологически стройную и точно рассчитанную кампанию по дестабилизации области с привлечением широкого круга разных слоев населения", – написал политолог.

Он предположил, что область выбрали для репетиции протестов по всей Украине, которые, как он считает, запланированы на эту осень.

"Дело в том, что по затраченным средствам, разностороннему применяемому инструментарию и технологичности этот процесс имеет явно не местный характер и возможности. Создается устойчивое впечатление, что крупные игроки выбрали эту область как полигон для обкатки будущих осенних протестов по всей стране. Время и место выбраны не случайно. Регион после увольнения [главы МВД Арсена] Авакова и санкций СНБО против [бизнесмена Павла] Фукса остался без "опеки" – желающих взять такую область "под себя" среди олигархов предостаточно, будущие выборы мэра и приграничный статус обеспечивают повышенное внимание к происходящим там процессам автоматически. Не исключено, что олигархи рассчитывают на то, что пока президент Зеленский занят подготовкой важного визита в Вашингтон к президенту [США Джо] Байдену, он не будет вникать в детали происходящего и может принять импульсивное решение, расчищающее им поле возможностей", – подытожил Кирилл Молчанов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3263779480515792&id=100006513155033

Теги: Харьков, Владимир Зеленский, конфликт, облгосадминистрация, Кирилл Молчанов, Айна Тимчук
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