В Литве прошла массовая акция протеста против политики вакцинации. 10 полицейских пострадали, 26 протестующих задержаны

Правительство Литвы приняло часть ограничений, против которых люди протестовали под Сеймом Фото: depositphotos.com

Было известно, что власти Литвы 11 августа планируют ввести ряд ограничений для людей, которые не сделали прививку от коронавируса и не получили электронный "паспорт возможностей" (документ о том, что человек переболел или вакцинировался).

У здания Сейма собралось около 5 тыс. человек. Они выступали против принудительной вакцинации и требовали отменить "паспорт возможностей". После окончания заседаний в парламенте часть участников протеста блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента. Полиция оттеснила людей, после чего начались беспорядки.

Участники акции бросали в полицию бутылки и камни. Некоторые пытались драться и отобрать щиты. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и дубинки. Были слышны взрывы – в полиции позже заверили, что не использовали взрывоопасные предметы, а пиротехнику кидали протестующие.

Демонстрантов разогнали около 2.00 11 августа. Полиция задержала 26 человек, среди которых были люди в состоянии опьянения. Начато досудебное расследование по ст. 283 Уголовного кодекса Литовской Республики (массовые беспорядки).

The persons were detained as part of a pre-trial investigation into the riots. The persons intentionally disturbed the public order and injured officers, police say #Lithuaniahttps://t.co/JfgqGkXqw4 — DELFI Lietuva (@DELFILietuva) August 11, 2021

Количество пострадавших среди демонстрантов неизвестно. Полиция сообщила о 10 пострадавших среди правоохранителей, трое из них госпитализированы.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сообщил, что один правоохранитель получил контузию в результате взрыва, у второго – ноги переломаны взрывпакетом, у третьего – переломы ног от камней.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте отметила в Facebook, что беспорядки возле Сейма произошли одновременно со стычками в лагере мигрантов в Рудининкае — там возникли беспорядки из-за условий проживания, из лагеря самовольно ушло 20 человек. Она считает, акции были организованы и скоординированы.

"Это запланированная и хорошо организованная акция против государства по дестабилизации ситуации, вызванной беспорядками... Литва сейчас столкнулась с двумя проблемами: пандемией и гибридной войной, навязанной нам соседними странами", – написала она.

"Эти процессы происходят в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы у границы и охраняемых объектов. Когда происходят такие вызовы, такие несанкционированные инициативы, это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность", – цитирует ее заявление Delfi.

Министр также заявила, что раненые полицейские, выполнявшие свой долг, "не вписываются ни в какие пределы мирных гражданских действий".

11 августа правительство Литвы приняло часть ограничений, против которых люди протестовали под Сеймом. С 13 сентября для не привившихся от коронавируса будут открыты только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг значительно сократится. Однако правительство отказалось от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами, пишет Delfi. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления.