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В Литве прошла массовая акция протеста против политики вакцинации. 10 полицейских пострадали, 26 протестующих задержаны

Правительство Литвы приняло часть ограничений, против которых люди протестовали под Сеймом
Правительство Литвы приняло часть ограничений, против которых люди протестовали под Сеймом
Фото: depositphotos.com

В Вильнюсе 10 августа возле парламента Литвы прошла массовая акция протеста против введения ограничений для не прошедших вакцинацию от COVID-19. Она закончилась столкновениями с полицией и задержаниями, сообщают LRT и Delfi.

Было известно, что власти Литвы 11 августа планируют ввести ряд ограничений для людей, которые не сделали прививку от коронавируса и не получили электронный "паспорт возможностей" (документ о том, что человек переболел или вакцинировался).

У здания Сейма собралось около 5 тыс. человек. Они выступали против принудительной вакцинации и требовали отменить "паспорт возможностей". После окончания заседаний в парламенте часть участников протеста блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента. Полиция оттеснила людей, после чего начались беспорядки.

Участники акции бросали в полицию бутылки и камни. Некоторые пытались драться и отобрать щиты. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и дубинки. Были слышны взрывы – в полиции позже заверили, что не использовали взрывоопасные предметы, а пиротехнику кидали протестующие. 

Демонстрантов разогнали около 2.00 11 августа. Полиция задержала 26 человек, среди которых были люди в состоянии опьянения. Начато досудебное расследование по ст. 283 Уголовного кодекса Литовской Республики (массовые беспорядки).

Количество пострадавших среди демонстрантов неизвестно. Полиция сообщила о 10 пострадавших среди правоохранителей, трое из них госпитализированы.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сообщил, что один правоохранитель получил контузию в результате взрыва, у второго – ноги переломаны взрывпакетом, у третьего – переломы ног от камней.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте отметила в Facebook, что беспорядки возле Сейма произошли одновременно со стычками в лагере мигрантов в Рудининкае — там возникли беспорядки из-за условий проживания, из лагеря самовольно ушло 20 человек. Она считает, акции были организованы и скоординированы.

"Это запланированная и хорошо организованная акция против государства по дестабилизации ситуации, вызванной беспорядками... Литва сейчас столкнулась с двумя проблемами: пандемией и гибридной войной, навязанной нам соседними странами", – написала она. 

https://www.facebook.com/agne.bilotaite/posts/10225761147919286

"Эти процессы происходят в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы у границы и охраняемых объектов. Когда происходят такие вызовы, такие несанкционированные инициативы, это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность", – цитирует ее заявление Delfi.

Министр также заявила, что раненые полицейские, выполнявшие свой долг, "не вписываются ни в какие пределы мирных гражданских действий".

11 августа правительство Литвы приняло часть ограничений, против которых люди протестовали под Сеймом. С 13 сентября для не привившихся от коронавируса будут открыты только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг значительно сократится. Однако правительство отказалось от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами, пишет Delfi. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления.

Контекст:

В Литве с начала лета продолжается миграционный кризис. Власти страны считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По состоянию на 9 августа в Литву из Беларуси не впустили 1200 мигрантов.

6 июля премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены".

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму", а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.

Теги: Литва, протесты, полиция, правительство, вакцинация, беспорядки, раненые, пиротехника, Вильнюс, правоохранители, задержание, пострадавшие, ограничения, полицейский, акции протеста, коронавирус, прививки
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