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В Литве строительство забора на границе с Беларусью признали проектом государственной важности

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На границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 4 тыс. нелегальных мигрантов
На границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 4 тыс. нелегальных мигрантов
Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

Сейм Литвы признал проектом особой государственной важности строительство забора на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом пишет агентство BNS.

10 августа парламент Литвы проголосовал специальный закон об оборудовании физического барьера на внешней границе Европейского союза с Беларусью. Закон поддержали 80 депутатов Сейма, трое проголосовали против, 39 воздержались.

Представляя закон, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте отметила, что "прочную и безопасную границу с Беларусью" необходимо построить "как можно скорее".

По ее словам, принятый закон позволит вдвое сократить сроки строительства забора.

Контекст:

О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Его установка обойдется более чем в €150 млн. В зависимости от финансирования строительство забора может занять до трех лет.

По данным СОГГЛ на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов. Большинство из них иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана. 

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По состоянию на 9 августа в Литву из Беларуси не впустили 1200 мигрантов.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.

Теги: Беларусь, Литва, депутаты, граница, пограничники, строительство, парламент, закон, мигранты, нелегалы, Сейм Литвы
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