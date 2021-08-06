Беларусь блокирует возвращение нелегалов на границе с Литвой. Мигрантов не пускают люди со щитами

В Беларуси блокируют возвращение мигрантов на границе с Литвой Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

На видеокадрах – группа мигрантов, застрявшая на нейтральной полосе на белорусско-литовской границе.

В Литву нелегалов не пускали, а их возвращение в Беларусь блокировали люди со щитами.

Ранее, 1 августа, в Шальчининкайском районе Литвы Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex с вертолета выявило группу нелегальных мигрантов в сопровождении автомобиля. По информации министерства внутренних дел Литвы, машины этой модели используют сотрудники Госпогранкомитета Беларуси.

В МВД Литвы заявляли 3 августа, что пограничники могут применять "все необходимые меры", чтобы остановить нелегальную миграцию в страну. Литва начала возвращать в Беларусь "десятки мигрантов", отмечали в правоохранительном ведомстве.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов.