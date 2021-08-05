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Дипслужба Евросоюза вызвала представителя Беларуси из-за наплыва мигрантов в Литву

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Литовско-белорусскую границу незаконно пересекли 4110 мигрантов
Литовско-белорусскую границу незаконно пересекли 4110 мигрантов
Фото: ЕРА

Дипломатическая служба Европейского союза 4 августа вызвала представителя Беларуси в Брюсселе из-за наплыва мигрантов в Литву. Об этом сообщило Euractiv со ссылкой на пресс-секретаря организации Набилу Массрали.

В Брюсселе считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко сознательно поддерживал приток мигрантов в ответ на санкции против своего режима. 

Высокопоставленный чиновник Европейской службы внешних дел выразил глубокие опасения и четкую позицию ЕС относительно того, что превращение мигрантов и беженцев в инструмент неприемлемо, заявила Массрали.

Европейский союз призвал Беларусь соблюдать свои международные обязательства по борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

Брюссель призвал Ирак, источник многих потенциальных беженцев, прекратить полеты в Минск, сказано в сообщении.

Контекст:

По данным министерства внутренних дел Литвы на 5 августа, в 2021 году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли 4110 мигрантов.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегаловПока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направил в Литву пограничные патрули и вертолеты.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Помощь Литве в виде колючей проволоки и заградительного провода решили предоставитьУкраина и Эстония.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует оборудовать 508 км четырехметрового забора с колючей проволокой на литовско-белорусской границе.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, Еврокомиссия, беженцы, кризис, Европейский союз, иностранцы, мигранты
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