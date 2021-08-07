В Литве предлагают выплачивать мигрантам до €300, чтобы они покинули страну

Среди нелегально пересекающих границу Беларуси и Литвы есть граждане Конго, Камеруна, Сирии и Ирана Фото: ЕРА

Деньги, по ее словам, заплатят в аэропорту перед посадкой на рейс, на такую выплату можно рассчитывать лишь один раз.

Гудзинскайте отметила, что в случае повторного приезда в Литву претендовать на пособие мигрант не сможет.

"Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд", – добавила чиновница.