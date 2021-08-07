В Ираке отменили авиарейсы в Беларусь из-за наплыва мигрантов в Литву

Посол Евросоюза в Ираке Мартин Хат сообщил агентству, что полеты Iraqi Airways в Беларусь на ближайшие 10 дней должны быть отменены.

ЕС недавно участвовал в переговорах с Багдадом о возвращении иракцев, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, в страны их происхождения и о том, чтобы убедить Ирак сократить полеты в Минск, уточнило BNS.

Iraqi Airways планировала в ближайшие дни выполнить рейсы из Багдада, Эрбиля и Сулеймани.