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В Польше задержали рекордное число мигрантов из Беларуси

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С начала года польские пограничники задержали 522 нелегала на границе с Беларусью, 133 из них за последние два дня
С начала года польские пограничники задержали 522 нелегала на границе с Беларусью, 133 из них за последние два дня
Фото: podlaski.strazgraniczna.pl

Польские пограничники 4 августа задержали 62 нелегальных мигранта на польско-белорусской границе, проинформировала пресс-служба Подляшского пограничного отряда.

RMF24 сообщил, что это рекордное число нелегалов, задержанных пограничниками Подляшья за сутки. На следующий день сотрудники погранотряда задержали еще больше мигрантов, следовавших из Беларуси – 71. 

4 августа среди задержанных был также украинец, который приехал за несколькими иностранцами. Его задержали за помощь в пересечении границы с нарушением правил.

Большинство нелегалов, задержанных на границе 4 августа, – граждане Ирака. Вчера из Беларуси следовали, предположительно граждане Афганистана, уточнили пограничники. Всех мигрантов отправят в специальные охраняемые центры для иностранцев.

С начала года на польско-белорусской границе задержали 522 нелегальных мигранта. 

Контекст:

Летом 2021 года из-за резкого наплыва мигрантов, которые едут через Беларусь, миграционный кризис начался в Литве. По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. 26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, он говорил: "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить".

В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. В МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегаловПока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, рекорд, иностранцы, мигранты, нелегалы
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