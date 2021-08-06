В Польше задержали рекордное число мигрантов из Беларуси

RMF24 сообщил, что это рекордное число нелегалов, задержанных пограничниками Подляшья за сутки. На следующий день сотрудники погранотряда задержали еще больше мигрантов, следовавших из Беларуси – 71.
4 августа среди задержанных был также украинец, который приехал за несколькими иностранцами. Его задержали за помощь в пересечении границы с нарушением правил.
Большинство нелегалов, задержанных на границе 4 августа, – граждане Ирака. Вчера из Беларуси следовали, предположительно граждане Афганистана, уточнили пограничники. Всех мигрантов отправят в специальные охраняемые центры для иностранцев.
С начала года на польско-белорусской границе задержали 522 нелегальных мигранта.
Летом 2021 года из-за резкого наплыва мигрантов, которые едут через Беларусь, миграционный кризис начался в Литве. По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов.
В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. 26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, он говорил: "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить".
В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. В МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.
В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.