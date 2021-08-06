В Польше задержали рекордное число мигрантов из Беларуси

С начала года польские пограничники задержали 522 нелегала на границе с Беларусью, 133 из них за последние два дня Фото: podlaski.strazgraniczna.pl

RMF24 сообщил, что это рекордное число нелегалов, задержанных пограничниками Подляшья за сутки. На следующий день сотрудники погранотряда задержали еще больше мигрантов, следовавших из Беларуси – 71.

4 августа среди задержанных был также украинец, который приехал за несколькими иностранцами. Его задержали за помощь в пересечении границы с нарушением правил.

Большинство нелегалов, задержанных на границе 4 августа, – граждане Ирака. Вчера из Беларуси следовали, предположительно граждане Афганистана, уточнили пограничники. Всех мигрантов отправят в специальные охраняемые центры для иностранцев.

С начала года на польско-белорусской границе задержали 522 нелегальных мигранта.