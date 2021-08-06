В Латвии задержали три группы иракских нелегалов из Беларуси

Так, 4 августа в волости Скрудалиенас при проверке пограничники задержали группу из 12 граждан Ирака. На следующий день в этой же волости были задержаны еще четверо нелегалов, их заметил местный житель.

Третью группу мигрантов из 12 человек пограничники задержали в волости Пиедруяс, в Латвию они попали, переплыв на надувной лодке реку Даугаву.

Всех нелегалов разместили в центрах содержания задержанных иностранцев, по фактам нарушения госграницы открыты уголовные процессы.

В пятницу премьер-министры Литвы, Эстонии и Латвии Ингрида Шимоните, Кайя Каллас и Кришьянис Кариньш призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены".

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму", а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.