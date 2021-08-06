Премьеры стран Балтии призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов

На границе с Беларусью в 2021 году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму", а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.

"Мы призываем Совет ЕС и наших партнеров расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении белорусского режима, а также ввести новый санкционный режим в отношении всех сторон, вовлеченных в спонсируемое государством использование незаконных миграционных потоков, – говорится в заявлении. – Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими партнерами, чтобы бороться с незаконным потоком мигрантов, остановить контрабанду людей, сломать бизнес-модель контрабандистов и препятствовать тому, чтобы люди становились инструментами в гибридной атаке [считающего себя президентом республики Александра] Лукашенко на ЕС".

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов.