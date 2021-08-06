Премьеры стран Балтии призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму", а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.
"Мы призываем Совет ЕС и наших партнеров расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении белорусского режима, а также ввести новый санкционный режим в отношении всех сторон, вовлеченных в спонсируемое государством использование незаконных миграционных потоков, – говорится в заявлении. – Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими партнерами, чтобы бороться с незаконным потоком мигрантов, остановить контрабанду людей, сломать бизнес-модель контрабандистов и препятствовать тому, чтобы люди становились инструментами в гибридной атаке [считающего себя президентом республики Александра] Лукашенко на ЕС".
По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов.
В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.
В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.
Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направил в Литву пограничные патрули и вертолеты.
Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".
Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Помощь Литве в виде колючей проволоки и заградительного провода решили предоставить Украина и Эстония.
На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует оборудовать 508 км четырехметрового забора с колючей проволокой на литовско-белорусской границе.