За сутки в Литву не пустили ни одного мигранта, их возвращают в Беларусь – погранслужба

Об этом, ссылаясь на данные департамента статистики и Службы охраны государственной границы Литвы, сообщил портал Delfi 7 августа.

Подчеркивается, что ни один нелегальный мигрант вчера не попал в Литву, пять мужчин находятся на нейтральной территории.

Со стороны Беларуси на границе наблюдается увеличение числа пограничников.

Контекст:

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов. Большинство из них иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщило, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует построить четырехметровый забор с колючей проволокой на литовско-белорусской границе протяженностью 508 км.