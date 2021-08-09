Литва начала платить мигрантам за возвращение на родину

Сообщается, что приказ сокращает процедурные сроки и устанавливает порядок предоставления поддержки для добровольного возвращения иностранцев.
Отмечается, что иностранцу, "желающему добровольно вернуться в страну происхождения, будут предоставлены билеты на проезд за границу и единовременная денежная выплата в размере €300".
Единовременная сумма будет выплачиваться департаментом миграции, а наличные деньги будут передаваться иностранцу под роспись в пункте пограничного контроля в день возвращения иностранца на родину.
По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов. Представитель службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас сказал "Русской службе ВВС", что большинство мигрантов являются иракцами (около 2,8 тыс.). Среди нелегально пересекающих границу есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана и других стран.
В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.
В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.
На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует построить четырехметровый забор с колючей проволокой на литовско-белорусской границе протяженностью 508 км.