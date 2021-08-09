Литва начала платить мигрантам за возвращение на родину

Литва будет платить мигрантам €300 за возвращение на родину Фото: ЕРА

Сообщается, что приказ сокращает процедурные сроки и устанавливает порядок предоставления поддержки для добровольного возвращения иностранцев.

Отмечается, что иностранцу, "желающему добровольно вернуться в страну происхождения, будут предоставлены билеты на проезд за границу и единовременная денежная выплата в размере €300".

Единовременная сумма будет выплачиваться департаментом миграции, а наличные деньги будут передаваться иностранцу под роспись в пункте пограничного контроля в день возвращения иностранца на родину.